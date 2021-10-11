Россиянин решил искупаться в джакузи и умер от удара током

Посетитель сауны в Новосибирске скончался во время отдыха от удара током, рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Вечером в субботу, 9 октября, компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе. Во время отдыха 30-летний мужчина решил окунуться в бассейн и схватился за поручень лестницы, чтобы зайти в воду. Он получил удар током, от которого скончался. Следователи расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как пишет НГС, источник уточнил, что в помещении были оголенные провода. «Я нажал на кнопки, чтобы отключить джакузи, и его отпустило. Приехал независимый электрик от полиции, осмотрел все, помещение опечатали — там были провода оголенные», — подчеркнул он.

В январе в подмосковных Мытищах 33-летний мужчина принимал душ, дотронулся до работающей стиральной машины и умер от удара током. Погибший был курьером в службе доставки и снимал жилье вместе с женой — пара приехала из Киргизии.