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11:16, 5 октября 2023Среда обитания

В Японии после мощного землетрясения возникла угроза цунами

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, объявлена угроза цунами

Фото: Damir Sagolj / Reuters

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, после которого возникла угроза цунами. Об этом объявили на сайте главного метеорологического управления страны.

Стихийное бедствие произошло около 11 часов утра (пять утра по московскому времени) к югу от архипелага Идзу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

Специалисты предупредили, что находиться в море или на побережье опасно из-за риска возникновения цунами высотой в метр — такая волна способна сбить человека с ног. Они призвали не заходить в воду, не приближаться к берегу и подняться на возвышенность до тех пор, пока не появится сообщение о том, что угрозы для жизни людей нет. Помимо этого, метеорологи отметили, что в течение недели после землетрясения в том же районе могут возникнуть толчки сопоставимой силы. Специалисты посоветовали гражданам быть особенно бдительными в течение ближайших двух-трех дней.

В октябре стало известно, что в Непале произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3.

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    Полина Кислицына
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