ВКС России провели совместные учения с сирийским спецназом

МО РФ: ВКС России обеспечили проведение комплексного учения сирийского спецназа

Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели совместные учения с сирийским спецназом при поддержке ударных вертолетов. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России на своем сайте.

На кадрах, опубликованных ведомством, показаны ночные и дневные десантирования сирийских спецподразделений с различных высот. Отмечается, что комплексное контрольное учение по воздушно-десантной подготовке под руководством российских инструкторов проведено с военнослужащими 25-й дивизии специального назначения Сирийской Арабской Армии.

По информации ведомства, десантирование обеспечивалось военно-транспортной и армейской авиацией ВКС России. В ходе учения военнослужащие выполнили более 1500 прыжков в пустынной местности в провинции Алеппо, а также на горных участках в провинции Латакия и над акваторией Средиземного моря.

Отмечается, что во время этого учения сирийские военнослужащие впервые в истории Сирийской Арабской Армии отработали ночное массовое десантирование из самолета Ил-76 ВКС России со свободным падением на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» с высоты 5000 метров с использованием приборов ночного видения.

Ранее Минобороны сообщило, что ВКС России отследили более 1500 пусков ракет космического назначения и баллистических ракет с начала 2023 года. В ведомстве отметили, что специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, а также выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами.