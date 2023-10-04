Названо количество отслеженных ВКС баллистических и космических ракет

МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет

Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России отследили более 1500 пусков ракет космического назначения и баллистических ракет с начала 2023 года. Количество отслеженных объектов назвали в Министерстве обороны России (МО РФ) по случаю 66-летия Космических войск.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что специалисты космических войск спрогнозировали и проконтролировали прекращение баллистического существования около 450 космических объектов, а также выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами. Также в сообщении ведомства подчеркнули, что особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

В сентябре стало известно, что Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

В июне командующий Космическими войсками Александр Головко сообщил, что новая радиолокационная станция для обнаружения малоразмерных космических объектов может сопровождать объекты размером в десять сантиметров.