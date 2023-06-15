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09:02, 15 июня 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях новой станции космических войск

МО РФ: новая станция космических войск может обнаруживать объекты от десяти сантиметров
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Минобороны России

Новая радиолокационная станция для обнаружения малоразмерных космических объектов может сопровождать объекты размером в десять сантиметров. Об этом командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко доложил министру обороны Сергею Шойгу, сообщает Министерство обороны России (МО РФ) в Telegram.

«Александр Головко отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до десяти сантиметров», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска станции сократилось в два раза.

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Также министру доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра сократится в четыре раза, а время определения назначения иностранных спутников — в два раза.

В марте Сергей Шойгу сообщил, что станция контроля космического пространства «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года.

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    Даниил Иринин
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