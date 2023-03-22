Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы

Министр Шойгу: модернизация системы ПРО Москвы завершится в 2023 году

Станция контроля космического пространства (СККП) «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, к этому же времени будет завершена модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы, рассказал на заседании коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что «до конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк».

По его словам, к концу 2023 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах России достигнет 85 процентов.

В марте Шойгу заявил, что увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является выполнимой задачей.