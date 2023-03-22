Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:18, 22 марта 2023Наука и техника

Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы

Министр Шойгу: модернизация системы ПРО Москвы завершится в 2023 году

Фото: Минобороны России

Станция контроля космического пространства (СККП) «Развязка» встанет на боевое дежурство до конца 2023 года, к этому же времени будет завершена модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы, рассказал на заседании коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что «до конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк».

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

По его словам, к концу 2023 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах России достигнет 85 процентов.

В марте Шойгу заявил, что увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является выполнимой задачей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Шойгу подтвердил попытку атаки украинских беспилотников на Севастополь
ЦРУ и разведку ФРГ попросили подготовить историю о подрывах «Северных потоков»»
Зеленский посетил ВСУ под Артемовском
Звезда фильма «Она — мужчина» жила на улице перед отправкой в психбольницу
В Молдавии заблокировали сайты агентства Sputnik
Описаны подробности выздоровления Костомарова
Астрономы предупредили об угрозе мегасозвездий спутников
Вычислено среднее время подачи такси в Москве
Законность штрафа Google в размере двух миллиардов рублей подтвердили
Экс-начальника российской колонии осудили на 4 года за растрату 700 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.