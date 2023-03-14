Шойгу оценил планы по увеличению производства оружия

Шойгу назвал жесткой задачей планы по увеличению высокоточного оружия в КТРВ

Увеличение объемов производства высокоточного оружия корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) является выполнимой задачей. Так планы корпорации оценил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что Шойгу провел рабочее совещание с руководством КТРВ и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Московской области.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», — говорится в сообщении.

Шойгу добавил, что у КТРВ есть необходимые резервы, включая специалистов и производственные мощности. По его словам, увеличение объемов производства является «жесткой, но выполнимой» задачей. Также он отметил, что по отдельным образцам новейшего вооружения КТРВ перешла не на опытное, а на серийное производство.

В январе стало известно, что КТРВ создала межвидовую многоцелевую ракету малой дальности Х-МД-Э, которую можно применять с надводных кораблей и дронов. Боеприпас получил три варианта исполнения, которые отличаются головками самонаведения.