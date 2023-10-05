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16:58, 5 октября 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы избежать больших переплат за свет на даче

Депутат Чаплин: современные лампы помогут не переплачивать за свет на даче

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Избежать больших переплат за электроэнергию на даче помогут современные лампы и система «умный дом». Способы сэкономить владельцам загородных участков раскрыл депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, с наступлением сезона конвекторов счетчики на даче будут мотать лишнюю электроэнергию, из-за чего садоводы будут переплачивать крупные суммы денег за свет. Часть проблем можно решить, установив в доме умные светодиодные лампы — они потребляют на 75 процентов меньше электричества и служат гораздо дольше обычных, рассказал Чаплин.

Он добавил, что в целом система «умный дом» очень удобна для тех, кто проживает на даче круглый год. «Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в час пик, когда электричество стоит дороже всего», — рекомендовал парламентарий.

При этом умной можно сделать и обычную люстру, установив в нее специальную лампочку, подчеркнул строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев.

Ранее эксперты рассказали, что сэкономить на электроэнергии можно за счет полного отключения техники. По словам специалистов, приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания, так как зачастую находятся в состоянии готовности к работе.

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    Нина Ташевская
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