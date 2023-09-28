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10:10, 28 сентября 2023Среда обитания

Назван простой способ сэкономить электроэнергию

«ВсеИнструменты.ру»: для экономии электроэнергии нужно отключать технику

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для экономии электроэнергии нужно полностью отключать технику. Простой способ сберечь ресурс россиянам назвала эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова, передают «Известия».

По словам Сурковой, приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания, так как зачастую находятся в состоянии готовности к работе. Количество затрачиваемой энергии зависит от вида техники: телевизоры и компьютеры «съедают» до 0,7 киловатта-час, в то время как холодильники или кондиционеры — до 1 киловатта-час.

«Выключайте приборы полностью, когда они не используются. Не забывайте про автоматические таймеры и системы управления энергопотреблением: они отключают устройства и включают их при необходимости или в нужное время», — посоветовала эксперт. Она добавила, что не стоит забывать и про режимы энергосбережения. Кроме того, помогут удлинители с выключателями.

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Сурикова рекомендует избавиться от устаревшей техники, которая часто потребляет больше энергии, чем современные модели. Лучше всего выбрать электрооборудование с классом энергопотребления A+++. В повседневной жизни для экономии стоит выключать свет в пустующих комнатах, не оставлять в розетках блоки питания или гаджеты, не включать стиральную машину без полной загрузки и не оставлять телевизор и компьютер на максимальной яркости монитора. Также поможет замена обычных ламп на светодиодные и отказ от обогревателей и кондиционеров в пользу систем вентиляции.

Ранее в Госдуме рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ. Для этого следует установить трехтарифный счетчик на электроэнергию.

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    Александра Качан
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