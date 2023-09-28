Назван простой способ сэкономить электроэнергию

«ВсеИнструменты.ру»: для экономии электроэнергии нужно отключать технику

Для экономии электроэнергии нужно полностью отключать технику. Простой способ сберечь ресурс россиянам назвала эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова, передают «Известия».

По словам Сурковой, приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания, так как зачастую находятся в состоянии готовности к работе. Количество затрачиваемой энергии зависит от вида техники: телевизоры и компьютеры «съедают» до 0,7 киловатта-час, в то время как холодильники или кондиционеры — до 1 киловатта-час.

«Выключайте приборы полностью, когда они не используются. Не забывайте про автоматические таймеры и системы управления энергопотреблением: они отключают устройства и включают их при необходимости или в нужное время», — посоветовала эксперт. Она добавила, что не стоит забывать и про режимы энергосбережения. Кроме того, помогут удлинители с выключателями.

Сурикова рекомендует избавиться от устаревшей техники, которая часто потребляет больше энергии, чем современные модели. Лучше всего выбрать электрооборудование с классом энергопотребления A+++. В повседневной жизни для экономии стоит выключать свет в пустующих комнатах, не оставлять в розетках блоки питания или гаджеты, не включать стиральную машину без полной загрузки и не оставлять телевизор и компьютер на максимальной яркости монитора. Также поможет замена обычных ламп на светодиодные и отказ от обогревателей и кондиционеров в пользу систем вентиляции.

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