В США назвали условие для победы России в конфликте на Украине

WSJ: Россия победит Украину в случае прекращения военной помощи со стороны США

Россия победит Украину в случае прекращения или приостановки американской военной помощи, говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы подчеркнули, что украинской армии не удастся прорвать российскую оборону, если США продолжат задерживать поставки вооружения. По их словам, в конечном счете конфликт завершится победой России, что нанесет значительный урон национальной безопасности США и Украины.