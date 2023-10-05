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07:00, 5 октября 2023Мир

В США назвали условие для победы России в конфликте на Украине

WSJ: Россия победит Украину в случае прекращения военной помощи со стороны США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия победит Украину в случае прекращения или приостановки американской военной помощи, говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы подчеркнули, что украинской армии не удастся прорвать российскую оборону, если США продолжат задерживать поставки вооружения. По их словам, в конечном счете конфликт завершится победой России, что нанесет значительный урон национальной безопасности США и Украины.

Оружие России
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    Марина Совина
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