Наталья Варлей высказалась об Андрее Макаревиче после его отъезда из России

Наталья Варлей заявила, что Макаревич сильно изменился после отъезда из России

Заслуженная артистка России Наталья Варлей высказалась о певце Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Она высказалась о музыканте в YouTube-интервью Вячеславу Манучарову.

«Я была дружна с Андреем Макаревичем. Был милым и славным мальчиком. Даже помню, как в кинотеатре "Минск" у него был первый большой концерт. Позже ходила к нему на телепередачу "Смак", готовила там капустный пирог», — заявила Варлей.

Она вспомнила, что дружба с Макаревичем всегда давала ей положительные эмоции. 75-летняя знаменитость также отметила, что лидер группы «Машина времени» сильно изменился после отъезда из России.

Ранее стало известно, что Андрей Макаревич прекратил ведение бизнеса в России. Артист закрыл свой статус индивидуального предпринимателя, с помощью которого он организовывал концерты на территории РФ в течение последних 23 лет.