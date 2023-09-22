Андрей Макаревич прекратил ведение бизнеса в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич закрыл свой статус ИП в России

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) прекратил ведение бизнеса в России, закрыв ИП. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артист ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя, с помощью которого он организовывал концерты на территории РФ в течение последних 23 лет. ИП было создано в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.

Остальной российский бизнес Макаревича на данный момент заморожен. Фирма «Самый Смак», в которой 69-летний музыкант является соучредителем, приостановила работу, а музыкальная компания ООО «Синтез старз» завершила 2022-й финансовый год с долгами в размере 300 тысяч рублей. Отмечается также, что в апреле 2023 года фронтмен «Машины времени» вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», однако заведение до сих пор продолжает работу.

Ранее стало известно, что Симоновский суд Москвы оштрафовал Андрея Макаревича, внесенного Минюстом РФ в реестр иноагентов, за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Артиста признали виновным в совершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и обязали выплатить 35 тысяч рублей.