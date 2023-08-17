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18:08, 17 августа 2023Культура

Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд Москвы оштрафовал музыканта Макаревича за отсутствие маркировки иноагента
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Симоновский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, внесенного Минюстом РФ в реестр иноагентов, за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Макаревича признали виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.34 («Производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом») КоАП РФ и обязали выплатить 35 тысяч рублей.

Установлено, что музыкант опубликовал несколько постов в Telegram, однако не добавил к ним маркировку статуса иноагента. Представитель Макаревича заявил, что его подзащитный вину не признает.

Лидера группы «Машина времени» внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В настоящее время он живет в Израиле.

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    Илона Палей
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