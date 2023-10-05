Российские военные уничтожили более 50 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 50 украинских солдат у Торского выступа

Российские войска уничтожили более пятидесяти украинских солдат у Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в разговоре с РИА Новости.

Он рассказал, что огнем артиллерии и авиации были поражены штурмовые группы 63-й механизированной бригады противника и 5-й бригады украинской Нацгвардии. «Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих», — отметил Савчук.