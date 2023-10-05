«Солнцепеки» поразили опорные пункты ВСУ в зоне СВО

ТОС «Солнцепек» поразили опорные пункты ВСУ в лесах на купянском направлении

Министерство обороны (МО) РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на купянском направлении. Видео опубликовано на сайте ведомства.

На кадрах видно выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и «опорникам» ВСУ в лесной местности. Также можно увидеть контроль поражения с разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие», — рассказал командир боевой машины ТОС-1А с позывным Черный.

В Министерстве также отметили, что зоне проведения специальной военной операции (СВО) расчеты тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных опорных пунктов, позиций, блиндажей, бронетехники и живой силы противника. Стрельба ведется с применением новейших программных систем топогеодезической привязки.