Голая россиянка выкатилась на проезжую часть
В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. О необычном происшествии в российском городе сообщил портал E1.ru.
Горожанка без какой-либо одежды расположилась на улице Щербакова, а затем начала катиться по одной из полос дороги. Некоторые автолюбители допустили, что россиянка выпала из машины или была пьяна.
Одна из жительниц Екатеринбурга отметила, что водители двух авто останавливались и выходили к голой женщине. Они же вызвали на место сотрудников полиции.
В настоящее время неизвестно, оказали ли женщине помощь. Причины инцидента предстоит выяснить, указал репортер Е1.ru.
Ранее сообщалось, что девушка прогулялась голой по улицам Краснодара. Ее заметили в местном парке Галицкого. За обнаженный проход россиянке грозил арест до 15 суток.