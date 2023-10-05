Голая россиянка выкатилась на проезжую часть

E1.ru: в Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть

В Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. О необычном происшествии в российском городе сообщил портал E1.ru.

Горожанка без какой-либо одежды расположилась на улице Щербакова, а затем начала катиться по одной из полос дороги. Некоторые автолюбители допустили, что россиянка выпала из машины или была пьяна.

Одна из жительниц Екатеринбурга отметила, что водители двух авто останавливались и выходили к голой женщине. Они же вызвали на место сотрудников полиции.

В настоящее время неизвестно, оказали ли женщине помощь. Причины инцидента предстоит выяснить, указал репортер Е1.ru.

Ранее сообщалось, что девушка прогулялась голой по улицам Краснодара. Ее заметили в местном парке Галицкого. За обнаженный проход россиянке грозил арест до 15 суток.