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18:38, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин оценил реакцию Зеленского на выступление эсэсовца в Канаде

Путин назвал отвратительной реакцию Зеленского на выступление эсэсовца в Канаде

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил реакцию украинского лидера Владимира Зеленского, встретившего аплодисментами 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку в парламенте Канады. Об этом он высказался во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

По мнению Путина, реакция Зеленского как человека, в чьих «жилах течет еврейская кровь», является отвратительной. «Зеленский что, этим хочет сказать, что Холокоста не было? Ну разве это не отвратительно?» — сказал глава государства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Зеленского среди гостей оказался Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр страны Джастин Трюдо принес извинения за чествование ветерана дивизии СС.

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