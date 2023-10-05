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09:40, 5 октября 2023Ценности

Зендея снялась в комбинезоне с откровенным декольте

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в одежде с откровенным декольте французского дома высокой моды Balmain. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя звезда сериала «Эйфория» позировала у открытого окна на фоне городского пейзажа. Она предстала перед камерой в приталенном белом комбинезоне с шортами с черным гороховым принтом, демонстрируя стройную фигуру.

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При этом наряд был оформлен обнажающим часть груди вырезом до талии, по бокам которого располагались объемные цветы различных оттенков, имитирующие выдувное стекло и выполненные из переработанных бутылок. Также образ актрисы дополняли уложенное волнами каре и туфли на высоких каблуках в тон одежде.

Ранее в октябре Зендея также снялась в наряде с глубоким декольте для модного бренда Louis Vuitton и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в белом платье на лямках с коричневыми кожаными вставками.

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    Алина Гостева
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