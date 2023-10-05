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10:41, 5 октября 2023Россия

Шойгу рассказал о большом числе женщин-добровольцев в зоне СВО

Шойгу заявил, что женщины-добровольцы в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Множество женщин отправляются в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольцев и хорошо справляются со своими задачами. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин», — сообщил он.

Глава оборонного ведомства рассказал, что встретил множество врачей и медработниц из разных регионов России во время своей поездки на полигон, где проводится подготовка военнослужащих. Шойгу отметил, что девушки стремятся как можно скорее отправиться в зону СВО.

Также министр объявил, что за последний месяц для участия в спецоперации на Украине набрано 38 тысяч добровольцев. Он уточнил, что все они отличаются высокой мотивацией.

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    Варвара Родикова
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