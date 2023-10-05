Стаю редких японских журавлей сняли на видео на Курилах

Туристы встретили семью японских журавлей во время путешествия по Кунаширу

Группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. Гид сняла случившееся на видео и поделилась им в Telegram-канале «Туризм на Южных Курилах».

На кадрах запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.

«Это какое-то кунаширское сафари, такого в моей практике еще не случалось», — прокомментировала запись автор поста.

Отмечается, что указанный вид журавлей является редким и относится к особо охраняемым. Он внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Сахалинской области.

27 сентября сообщалось, что в Сочи в рамках всероссийской акции «Евразийский учет птиц» пройдет осенний народный мониторинг пернатых. Предполагалось, что добровольцы понаблюдают за птицами, впоследствии полученные данные будут зафиксированы в анкете-отчете.