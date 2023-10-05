Стаю редких японских журавлей сняли на видео на Курилах
Группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц. Гид сняла случившееся на видео и поделилась им в Telegram-канале «Туризм на Южных Курилах».
На кадрах запечатлено семейство японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.
«Это какое-то кунаширское сафари, такого в моей практике еще не случалось», — прокомментировала запись автор поста.
Отмечается, что указанный вид журавлей является редким и относится к особо охраняемым. Он внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Сахалинской области.
27 сентября сообщалось, что в Сочи в рамках всероссийской акции «Евразийский учет птиц» пройдет осенний народный мониторинг пернатых. Предполагалось, что добровольцы понаблюдают за птицами, впоследствии полученные данные будут зафиксированы в анкете-отчете.