В Сочи посчитают птиц

В Сочи пройдет народный мониторинг птиц

В Сочи в рамках всероссийской акции «Евразийский учет птиц» пройдет осенний народный мониторинг пернатых. Об этом сообщается на сайте Сочинского национального парка.

В мероприятии смогут принять участие все желающие, оно состоится с 30 сентября по 1 октября. Предполагается, что добровольцы понаблюдают за птицами, впоследствии полученные данные будут зафиксированы в анкете-отчете.

«Основная идея мониторинга — одновременно на всей территории России силами добровольных наблюдателей подсчитать всех встреченных птиц», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в учете птиц приняли участие 5298 орнитологов и волонтеров из 53 субъектов страны, которые вместе насчитали 146 597 особей, принадлежащих к 314 видам. Собранная специалистами информация используется орнитологами Особо охраняемых природных территорий России, а также научных и образовательных учреждений.

7 сентября сообщалось, что жители Алтайского края спасли редкого черного аиста. Птица сама вышла к людям в пригороде Бийска, несмотря на то что аисты стараются держаться подальше от цивилизации. Птенец был слаб и с трудом передвигался.