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20:27, 7 сентября 2023Моя страна

Россияне спасли редкого аиста

В Алтайском крае спасли редкого черного аиста

Фото: Минприроды алтайского края

Жители Алтайского края спасли редкого черного аиста. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Как сообщает издание, птица сама вышла к людям в пригороде Бийска, несмотря на то, что аисты стараются держаться подальше от цивилизации. Птенец был слаб и с трудом передвигался. Местные жители связались со специалистами Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

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Сейчас птица находится в краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег». Специалисты обследовали птенца и оказали ему помощь. По данным Минприроды, у аиста строе расстройство пищеварения, предположительно вызванное отравлением неизвестным веществом.

В настоящий момент аист начал самостоятельно питаться. Скоро его осмотрят орнитологи и специалисты Росприроднадзора, посе чего будет принято решение о дальнейшей судьбе птенца. Ожидается, что после реабилитации аист сможет вернуться в естественную среду обитания.

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    Варвара Кошечкина
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