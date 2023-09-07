Россияне спасли редкого аиста

В Алтайском крае спасли редкого черного аиста

Жители Алтайского края спасли редкого черного аиста. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Как сообщает издание, птица сама вышла к людям в пригороде Бийска, несмотря на то, что аисты стараются держаться подальше от цивилизации. Птенец был слаб и с трудом передвигался. Местные жители связались со специалистами Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Сейчас птица находится в краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег». Специалисты обследовали птенца и оказали ему помощь. По данным Минприроды, у аиста строе расстройство пищеварения, предположительно вызванное отравлением неизвестным веществом.

В настоящий момент аист начал самостоятельно питаться. Скоро его осмотрят орнитологи и специалисты Росприроднадзора, посе чего будет принято решение о дальнейшей судьбе птенца. Ожидается, что после реабилитации аист сможет вернуться в естественную среду обитания.