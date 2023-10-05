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14:13, 5 октября 2023Экономика

Россияне назвали достойную зарплату учителя

SuperJob: россияне назвали достойным заработком учителя 95 тысяч рублей в месяц

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Достойная зарплата школьного учителя в России составляет 95 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

С 1 по 4 октября на соответствующий вопрос во всех округах страны ответили 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Названная опрошенными сумма оказалась на 10 тысяч рублей выше у мужчин, нежели у женщин, а также у тех, кто старше 35 лет, в сравнении с более молодыми респондентами.

«Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов», — отмечается в сообщении сервиса. При этом в Москве приведенная опрошенными сумма достойного заработка педагогов, хоть и оказалась значительно выше, чем в среднем по России (125 тысяч рублей в месяц), недотянула до среднемесячной зарплаты в 135 тысяч рублей, которую, по данным Мосстата, получают столичные учителя.

Ранее стало известно о выросших за год на семь процентов тратах россиян на подарки к отмечающемуся 5 октября Дню учителя. Средние расходы на поздравление педагогов составят таким образом 3,2 тысячи рублей.

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    Дмитрий Воронин
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