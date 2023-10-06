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04:19, 6 октября 2023Экономика

Одна категория россиян получит выплаты по картам в 100 тысяч рублей

Юрист Данилов: страховая вернет обманутым мошенниками россиянам 100 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выплаты в 100 тысяч рублей по банковским картам положены одной категории россиян с октября 2023 года. Речь идет о гражданах, обманутых телефонными мошенниками, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов, передает «Прайм».

Риски хищений со стороны мошенников теперь покрывает страховка по банковским картам. Такое страхование является добровольным, от него можно отказаться в любой момент.

«Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — сообщил юрист.

Как только потерпевший написал заявление о мошенничестве и предоставил нужные документы, у страховых есть максимум 30 дней на то, чтобы произвести выплату. Если сумма хищения не превышает 100 тысяч рублей, ее страховщики возместят в полной мере. Если ущерб больше, граждане получат не менее 100 тысяч рублей.

Данилов уточнил, что повреждение или утеря банковской карты не являются страховыми случаями, по ним не возмещают убытки.

Ранее россиянам назвали пять грозящих потерей денег операций с банкоматом. Ошибки связаны с забывчивостью, доверчивостью, а также с активностью мошенников.

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    Александра Синицына
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