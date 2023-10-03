Россиянам назвали пять грозящих потерей денег операций с банкоматом

Юрист Гусятников назвал пять грозящих потерей денег операций с банкоматом

При совершении операций с банкоматом люди могут допустить ряд ошибок, которые будут грозить им потерей денежных средств. Пять распространенных случаев россиянам назвал юрист Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Во-первых, забывчивость клиента банка может привести к вводу неправильного пин-кода и, как следствие, блокировке карты. Юрист рекомендовал в случае малейшей неуверенности в правильности пароля обратиться в отделение банка, где можно получить наличные, предъявив паспорт. «Пин-код можно изменить самостоятельно в приложении или перевыпустить карту», — добавил Гусятников.

Во-вторых, стоит всегда печатать чеки. В случае, если в терминале произойдет сбой, это можно будет проще доказать.

Прочие угрозы связаны с доверчивостью. Например, с желанием помочь другим людям воспользоваться банкоматом. Зачастую подобную схему используют мошенники, которые, не желая засветиться на камерах видеонаблюдения у терминалов, снимают наличные «чужими руками».

«Чаще всего аферисты посылают пожилого человека, который передает прохожему карту и записанный на бумажке пин-код с просьбой снять деньги, ссылаясь на плохое зрение. Если к вам подошли с такой просьбой, посоветуйте человеку обратиться в отделение банка», — посоветовал юрист.

Четвертый случай — не стоит забирать из банкомата «забытые» кем-то карты и деньги: это может оказаться уловкой, и ее организаторы вскоре могут подойти за компенсацией. Кроме того, если деньги действительно кто-то забыл и написал заявление в полицию, нашедшего их могут обвинить в краже.

Далее юрист порекомендовал не пользоваться банкоматом с незавершенными сессиями. Мошенники рассчитывают, что в спешке кто-то вставит карту в терминал до закрытия их операции, таким образом они смогут оплатить с чужой карты различные услуги, выбранные во время сессии.

Ранее стало известно, что треть жителей России сталкивалась с мошенническими банковскими приложениями. Четыре процента граждан поддались на уловки преступников и потеряли из-за этого деньги.