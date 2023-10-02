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18:15, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об уловках создателей мошеннических банковских приложений

ITFB Group: треть россиян сталкивалась с мошенническими банковскими приложениями

Фото: Luke Southern / Unsplash

Треть жителей России сталкивалась с мошенническими банковскими приложениями, а некоторые теряли из-за них деньги. Такими итогами проведенного исследования поделились с «Лентой.ру» в компании ITFB Group. В компании также предупредили об основных уловках создателей фейковых программ для банкинга.

«Мошеннические клоны максимально похожи на официальные приложения. Например, приложение "В Банк" — фейк ВТБ, TBank App — "Тинькофф". Распространять вредоносное ПО через магазины приложений у мошенников получается не всегда, поэтому они широко используют социальную инженерию и убеждают пользователей установить программу с помощью соцсетей, мессенджеров, телефонных обзвонов», — констатировал руководитель отдела iOS-разработки департамента мобильной разработки ITFB Group Никита Бородкин.

По данным исследования, подавляющее большинство россиян (76 процентов) продолжает пользоваться приложениями банков, удаленных с AppStore и Google Play. Однако, несмотря на это, каждый третий житель страны (33 процента) все равно сталкивался с мошенническими программами. При этом четыре процента россиян поддались на уловки преступников и потеряли из-за этого деньги.

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«Визуально клон полностью имитирует официальное приложение. Для того чтобы заметить несоответствие, нужна насмотренность, которой зачастую нет у неопытного пользователя. Чтобы обезопасить себя, лучше всего обратиться за помощью к менеджеру банка и опираться на официальные источники информации», — констатировал Бородкин.

Ранее россиян предупредили, что в последнее время злоумышленники стали использовать новые схемы мошенничества. В частности, они пытаются убедить людей, что те являются фигурантами дела о государственной измене.

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    Вениамин Лыков
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