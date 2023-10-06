Бывшая возлюбленная Тимати закрыла свою косметическую компанию

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова закрыла свою косметическую компанию. Об этом сообщает «Звездач» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что изначально ООО «Вайт Стар» было зарегистрировано как салон красоты, однако затем манекенщица решила выпускать под данным брендом косметические средства. Впоследствии экс-избранница исполнителя разорвала сотрудничество с партнерами. В итоге компания оказалась ликвидирована.

При этом, по данным источника, согласно финансовому отчету, в 2021 году выручка фирмы равнялась 3,2 миллиона рублей, а прибыль стала отрицательной — минус 186 тысяч рублей.

В сентябре стало известно, что Алена Шишкова перенесла липосакцию после борьбы с анорексией. Об этом сообщил ее пластический хирург Самир Седышев.