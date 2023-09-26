Бывшая возлюбленная Тимати перенесла липосакцию после борьбы с анорексией

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова перенесла липосакцию после борьбы с анорексией. Об этом стало известно из публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее пластического хирурга Самира Седышева.

На размещенных кадрах врач позирует вместе с 30-летней манекенщицей, которая пришла к нему на осмотр. Пациентка предстала перед камерой в прямых голубых джинсах и розовом оверсайз-свитере с рисунком. Медик осмотрев ее плечо, заявляет, что на нем не осталось следов хирургического вмешательства.

«Получилось абсолютно идеально. Мы никогда не скажем, что здесь была липосакция», — заявил Седышев. Также он указал на углы челюсти Шишковой, отметив, что ей вернули прежний овал лица.

В августе Алена Шишкова назвала причину своей болезненной худобы. По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала булимией и анорексией. Известно, что в апреле текущего года состояние Шишковой стало критическим, и ее вес снизился до 45 килограммов. Пройдя терапию, она смогла восполнить 15 килограммов. Однако вес распределился неравномерно, вследствие чего ее внешний вид изменился.