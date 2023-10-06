Стало известно о планах Маккарти досрочно покинуть Конгресс

Politico: отстраненный спикер Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, допускает возможность досрочно сложить полномочия законодателя. Об этом написало издание Politico, сославшись на близкие к ситуации источники.

По информации издания, Маккарти намекнул, что планирует остаться в Конгрессе до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате. Однако на закрытом собрании республиканцев, состоявшемся через несколько часов после голосования, он публично выразил желание «вернуться домой».

«Я собираюсь провести время со своей семьей», — рассказал о своих планах Маккарти, который также назвал себя «самым удачливым человеком на свете».

Ранее Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.