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23:40, 6 октября 2023Мир

Стало известно о планах Маккарти досрочно покинуть Конгресс

Politico: отстраненный спикер Маккарти может досрочно покинуть Конгресс США
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, допускает возможность досрочно сложить полномочия законодателя. Об этом написало издание Politico, сославшись на близкие к ситуации источники.

По информации издания, Маккарти намекнул, что планирует остаться в Конгрессе до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате. Однако на закрытом собрании республиканцев, состоявшемся через несколько часов после голосования, он публично выразил желание «вернуться домой».

«Я собираюсь провести время со своей семьей», — рассказал о своих планах Маккарти, который также назвал себя «самым удачливым человеком на свете».

Ранее Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.

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    Марина Совина
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