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17:26, 6 октября 2023Бывший СССР

На Украине арестовали активы Фридмана и Авена

СБУ сообщила об аресте украинских активов Фридмана, Авена и Косогова на $463 млн

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Все украинские активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 миллиардов гривен (свыше 463 миллионов долларов) арестованы судом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях. По информации СБУ, суд арестовал финансовые и страховые компании, заводы минеральных вод и предприятия мобильной связи и сферы IT. Отмечается, что арест указанного имущества не позволит передать его подставным лицам для предотвращения перехода активов в собственность Украины.

Ранее СБУ обвинила Фридмана в финансировании спецоперации. По данным ведомства, с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов.

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    Кристина Есикова
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