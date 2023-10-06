На Украине арестовали активы Фридмана и Авена

СБУ сообщила об аресте украинских активов Фридмана, Авена и Косогова на $463 млн

Все украинские активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 миллиардов гривен (свыше 463 миллионов долларов) арестованы судом. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права на Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных учреждениях. По информации СБУ, суд арестовал финансовые и страховые компании, заводы минеральных вод и предприятия мобильной связи и сферы IT. Отмечается, что арест указанного имущества не позволит передать его подставным лицам для предотвращения перехода активов в собственность Украины.

Ранее СБУ обвинила Фридмана в финансировании спецоперации. По данным ведомства, с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов.