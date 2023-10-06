Российского чиновника осудили за некачественное жилье для детей-сирот

Замглавы района в Башкирии получил срок за махинации с жильем детей-сирот

Заместителю главы района в Башкирии вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Суд приговорил чиновника к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима за махинации с жильем для детей-сирот. Как установил суд, чиновник дал указание о выдаче разрешения на ввод многоквартирных домов для 30 сирот, которые позже признали аварийными. Сумма муниципального контракта составила около 18,8 миллиона рублей. Комиссия признала дома подлежащими сносу или реконструкции.

28 июня под Новосибирском замглавы районной администрации выдал сиротам квартиры без тепла и света.