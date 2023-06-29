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20:39, 29 июня 2023Среда обитания

Сироты в российском регионе получили от властей квартиры без тепла и света

Под Новосибирском замглавы районной администрации выдал сиротам квартиры без тепла и света

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Новосибирской области сироты получили от властей квартиры без тепла и света. Жилье без отопления и электричества льготникам выделил бывший замглавы Здвинского района, за что попал под суд, сообщает «Сиб.фм».

По данным следствия, в октябре 2022 года тогда еще замглавы Здвинского района выдал девелоперу разрешение на ввод в эксплуатацию абсолютно непригодного для жизни трехквартирного жилого дома — квартиры в нем предназначались для детей-сирот. В доме не было света, отопления и не работала канализация.

Позднее дом выкупила районная администрация и по договорам найма передала квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На замглавы района завели уголовное дело, которое направили в суд.

Ранее ветерану Великой Отечественной войны из Туймазинского района Башкирии ветхую квартиру поменяли на разрушенную. В прокуратуре отметили, что 94-летняя женщина получила от муниципалитета жилье, которое не отвечает техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Внутри квартиры разрушена стена, обвалившаяся штукатурка, нет радиаторов отопления и межкомнатных дверей.

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    Нина Ташевская
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