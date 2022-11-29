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20:18, 29 ноября 2022Среда обитания

Ветерану в российском регионе поменяли ветхую квартиру на разрушенную

В Башкирии ветерану ВОВ выдали разрушенную квартиру вместо аварийного жилья

Кадр: страница «Людмила Сидорчук» во «ВКонтакте» / ufa1.ru

В Туймазинском районе Башкирии 94-летней ветерану Великой Отечественной войны администрация выдала разрушенную квартиру вместо жилья в аварийном доме. О замене ветхого жилья в российском регионе на одинаково непригодное для жизни сообщает прокуратура, пишет UFA1.RU.

В ведомстве отметили, что объект, который пенсионерка получила от муниципалитета, не отвечает техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. На опубликованных внучкой женщины кадрах видно разрушенную стену, обвалившуюся штукатурку на стенах, отсутствие радиаторов отопления и межкомнатных дверей.

В администрации сообщили, что квартиру ветерану выдали еще в 2017 году, поэтому гарантийные обязательства больше на нее не действуют. Чиновники заявили, что строительная компания пообещала передать пенсионерке новое жилье, которое сдадут весной 2023 года.

«Квартира у нее в собственности, она заключила договор двойной мены со строительной фирмой. Эта фирма сказала, что даст ей другую квартиру по улице Олега Кошевого», — пояснил замглавы администрации Туймазов Рафис Шангареев.

Ранее переехать из одного ветхого дома в другое непригодное для жизни здание предложили россиянам из Владимира. Администрация города захотела переселить жителей многоквартирной деревянной двухэтажной постройки в дома старого фонда с ветхим ремонтом. Альтернативных вариантов власти не предложили.

Нина Ташевская
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