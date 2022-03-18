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Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом

Во Владимире жителей аварийного дома захотели переселить в квартиры в аналогичном здании

Фото: prizyv.ru

Жителям Владимира предложили переехать из одного аварийного дома в другой аварийный дом. Администрация города захотела переселить россиян в здание из старого жилого фонда с ветхим ремонтом, пишет издание «Призыв».

26 человек продолжают жить в двухэтажном деревянном доме номер 4 на улице Разина — постройка имеет 80-процентный износ и представляет опасность для владельцев квартир. Только трем семьям чиновники предложили варианты нового жилья в чуть менее разрушенных зданиях.

«Предлагали квартиры в четырехэтажном доме на Гастелло 1963 года постройки и в двухэтажном доме на Горького, возведенном в 1956 году. Но все от этих вариантов отказались: и внутри, и снаружи предлагаемое жилье выглядело чуть лучше старого», — пояснила одна из жительниц подлежащего расселению дома. По прогнозам женщины, в ближайшей перспективе эти здания тоже станут непригодными для жизни.

Как отметили горожане, в мэрии Владимира не предложили альтернативных вариантов. «Мы уже четыре раза выставляли контракты на приобретение вам квартир. Нет участников. Область дала городу денег из расчета цены в 65 тысяч рублей за квадратный метр. А такого жилья нет во Владимире», — заявили чиновники. Они добавили, что в их задачу входит не улучшить жилищные условия горожан, а переселить из аварийного жилья.

Нина Ташевская
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