Испугавшийся туристов медведь вскарабкался по отвесной скале и попал на видео

На острове Итуруп испугавшийся туристов медведь вскарабкался по отвесной скале

На острове Итуруп, Сахалинская область, сняли на видео медведя, вскарабкавшегося по отвесной скале. Ролик опубликован в Telegram-канале экскурсионного бюро Kuriltour.

На кадрах видно, как животное целеустремленно лезет на вершину каньона Белых скал. Автор ролика очень впечатлился увиденным и похвалил тактику медведя. «Обратите внимание, где скала в 90 градусов, он начинает делать себе лестницу. Ну очень умный», — написал он.

В комментариях автор канала добавил, что вскоре после съемки ушел из каньона вместе с туристами, так как медведь мог испугаться именно их. По его словам, позже животному удалось спуститься.

Ранее сообщалось, что россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Довольное животное с удовольствием воспользовалось подарком и попало на видео.