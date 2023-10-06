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15:59, 6 октября 2023Из жизни

Испугавшийся туристов медведь вскарабкался по отвесной скале и попал на видео

На острове Итуруп испугавшийся туристов медведь вскарабкался по отвесной скале

На острове Итуруп, Сахалинская область, сняли на видео медведя, вскарабкавшегося по отвесной скале. Ролик опубликован в Telegram-канале экскурсионного бюро Kuriltour.

На кадрах видно, как животное целеустремленно лезет на вершину каньона Белых скал. Автор ролика очень впечатлился увиденным и похвалил тактику медведя. «Обратите внимание, где скала в 90 градусов, он начинает делать себе лестницу. Ну очень умный», — написал он.

В комментариях автор канала добавил, что вскоре после съемки ушел из каньона вместе с туристами, так как медведь мог испугаться именно их. По его словам, позже животному удалось спуститься.

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    Екатерина Лобанова
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