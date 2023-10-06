Дэвид и Виктория Бекхэм показали роскошный дом изнутри

Дэвид и Виктория Бекхэм показали в фильме Netflix дом стоимостью $15 миллионов

Известная пара, бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм и его жена, модель и дизайнер Виктория Бекхэм, показали в новом документальном фильме Netflix свой дом в районе Котсуолд (графство Глостершир, Великобритания). . Подробности приводит Daily Mail.

Стоимость жилья оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов (почти 15 миллионов долларов), хотя семья покупала его в 2016 году в два раза дешевле. В сельской местности пара нашла убежище от шума и суеты Лондона, где у них есть еще один особняк за 25 миллионов фунтов (30,5 миллиона долларов).

Дом с роскошной мебелью в версальском стиле выполнен в стиле кантри. Диван в одной из гостиных обошелся семье примерно в 10 тысяч фунтов (12 тысяч долларов), кресло — в 4900 фунтов и пуфик для ног — 2900 фунтов. Комнаты не перегружены яркими цветами, в главной гостиной дома преобладают серый, темно-зеленый и коричневый цвета.

Из примечательных особенностей особняка можно выделить спа-центр с гидромассажной ванной, бассейн, бильярдный стол, пианино, а также специальную печь для приготовления пиццы. Помимо двух огромных кухонь в доме имеется отдельный домик для барбекю стоимостью 50 тысяч фунтов (61 тысяча долларов). На территории участка есть теннисный корт, футбольное поле, озеро, а также сад, где чета Бекхэм разводит пчел.

Кроме домов в Великобритании, звездная пара владеет шикарной недвижимостью в США и виллой на берегу Тихого океана. Раньше семья жила в знаменитом «Бекхэмгенском дворце» в западной части Лондона, который был расположен рядом с Кенсингтонским дворцом, где живет принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. У старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм есть особняк в Беверли-Хиллз, Калифорния.