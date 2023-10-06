Среда обитания
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20:57, 6 октября 2023Среда обитания

Десятки миллионов детей стали беженцами из-за глобальной проблемы

ООН: изменение климата сделало беженцами 43,1 миллиона детей по всему миру
СюжетПожары в США:

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Участившиеся по всему миру пожары, штормы, наводнения и другие экстремальные погодные явления сделали климатическими беженцами огромное количество людей, 43,1 миллиона из них — дети. О росте числа несовершеннолетних, вынужденных покинуть дом из-за глобальной проблемы, сообщает Детский фонд ООН (UNICEF) в своем докладе.

По подсчетам организации, в ближайшие 30 лет показатель увеличится почти в три раза — до 113 миллиона ситуаций, в которых детям придется перемещаться из-за стихийных бедствий. Данные основаны на прогнозировании будущих паводков, циклонов и других климатических катаклизмов.

«Реальность такова, что в будущем пострадает гораздо больше детей, поскольку последствия изменений климата продолжают усиливаться», — заявила специалист по миграции UNICEF и один из авторов отчета Лора Хили.

Самой частой причиной, по которой дети были вынуждены покинуть свои дома, оказались ураганы — они лишили крова около половины ставших беженцами. Еще в 19 миллионах случаев несовершеннолетние были вынуждены переезжать из-за наводнений в Индии и Китае, а лесные пожары в США и Канаде затронули 810 тысяч детей и подростков.

Специалисты подчеркнули, что дети более уязвимы перед последствиями изменения климата, поскольку они зависят от взрослых. Это подвергает несовершеннолетних риску эксплуатации и лишает их защиты.

Ранее ученые предупредили, что на Земле начнется миграционный кризис, если человечество не будет принимать активные меры по борьбе с глобальным потеплением.

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    Нина Ташевская
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