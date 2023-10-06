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19:50, 6 октября 2023Мир

Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, но отметил, что четкой договоренности пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока такую встречу не назначили, но возможность есть», — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что американские чиновники «начинают процесс планирования» возможной встречи лидеров США и Китая, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско. При этом об этой встрече еще не было объявлено официально.

Другой высокопоставленный представитель администрации заявил, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином, но «пока ничего не подтверждено».

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    Виктория Кондратьева
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