Президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден подтвердил вероятность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, но отметил, что четкой договоренности пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока такую встречу не назначили, но возможность есть», — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что американские чиновники «начинают процесс планирования» возможной встречи лидеров США и Китая, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско. При этом об этой встрече еще не было объявлено официально.

Другой высокопоставленный представитель администрации заявил, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином, но «пока ничего не подтверждено».