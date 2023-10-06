WP: Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином в ноябре

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

По его информации, американские чиновники «начинают процесс планирования» возможной встречи лидеров США и Китая, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско. При этом об этой встрече еще не было объявлено официально.

Другой высокопоставленный представитель администрации заявил, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином, но «пока ничего не подтверждено». В посольстве Китая в Вашингтоне не запрос издания не ответили.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско.