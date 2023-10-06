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08:24, 6 октября 2023Силовые структуры

На 13-летнего сына главы ФПБК напали и пригрозили отрезать гениталии

В Барвихе на 13-летнего сына главы ФПБК напали и пригрозили отрезать гениталии

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В Москве напали на 13-летнего сына главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, только что освободившийся из тюрьмы 40-летний Турал Ганиев затащил подростка в лес в Барвихе, ударил по голове и запугал, пригрозив отрезать подростку гениталии и помочиться на него.

Как сообщил авторам канала Бородин, его сын на детской площадке сделал замечание сверстнику, который подобрал с земли чью-то электронную сигарету и начал ее курить. Ребенок пожаловался своему отчиму — Ганиеву.

В четверг, 5 октября, нападавший несколько часов караулил Бородина-младшего возле школы и сбежал, когда кто-то вызвал полицию. Отмечается, что Ганиев находился в заключении десять лет за разбой и по наркотической статье.

Глава ФПБК обратился в прокуратуру с требованием задержать преследователя, но, по его словам, получил отказ. Общественник написал заявление в полицию.

Ранее в Краснодаре суд приговорил к принудительным работам мужчину, который напал на ребенка, гулявшего на детской площадке. Его признали виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В течение двух лет и одного месяца мужчина должен трудиться на благо государства.

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    Марина Совина
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