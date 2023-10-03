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20:17, 3 октября 2023Силовые структуры

Напавшего на ребенка-инвалида россиянина приговорили к принудительным работам

В Краснодаре суд приговорил к работам мужчину, напавшего на ребенка-инвалида

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре суд приговорил к принудительным работам мужчину, который напал на ребенка, гулявшего на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Его признали виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В течение двух лет и одного месяца мужчина должен трудиться на благо государства. В пользу бюджета также будут удерживать 15 процентов его зарплаты. Обвиняемый обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

7 июня подсудимый со своими детьми находился на детской площадке. В какой-то момент он заметил, что его сын упал, и предположил, что ребенка толкнул другой мальчик, тоже гулявший на площадке. Из-за этого россиянин подбежал к нему и ударил ладонью в область уха, отчего ребенок упал на землю. Этот момент попал на видео. Пострадавший ребенок инвалид. После удара у него выпал слуховой аппарат.

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    Варвара Митина
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