Минобороны сообщило об уничтоженном беспилотнике в Курской области

Минобороны России заявило об уничтоженном беспилотнике в Курской области

В Курской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка Украины совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России была пресечена 6 октября около 19:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Брянской областью. В Минобороны уточнили, что атаку со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в четверг, 5 октября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.