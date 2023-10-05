Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Минобороны России заявило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробности были приведены в Telegram-канале ведомства.

Атаку со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в четверг, 5 октября.

В Минобороны уточнили, что украинский дрон удалось ликвидировать с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков также рассказал, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Один из снарядов угодил в частный жилой дом, еще в четырех строениях оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли, пояснил белгородский глава.