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15:32, 5 октября 2023Россия

Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Минобороны России заявило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробности были приведены в Telegram-канале ведомства.

Атаку со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в четверг, 5 октября.

В Минобороны уточнили, что украинский дрон удалось ликвидировать с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков также рассказал, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Один из снарядов угодил в частный жилой дом, еще в четырех строениях оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли, пояснил белгородский глава.

Оружие России
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    Анна Щербакова
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