Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробности были приведены в Telegram-канале ведомства.
Атаку со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в четверг, 5 октября.
В Минобороны уточнили, что украинский дрон удалось ликвидировать с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
До этого сообщалось о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.
Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков также рассказал, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.
Один из снарядов угодил в частный жилой дом, еще в четырех строениях оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли, пояснил белгородский глава.