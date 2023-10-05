Во время обстрела российского региона со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом

Губернатор Гладков: в поселке Шебекинский снаряд попал в жилой дом

При обстреле поселка Шебекинский снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Еще в 4 домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус, который стоял рядом с домом», — сообщил губернатор.

По его данным, в Шебекинском городском округе продолжается подомовой обход для установления масштабов повреждения после обстрела. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Помимо Белгородской области, утром в четверг, 5 октября, под удар ВСУ попали еще два приграничных регион. Так, сначала Украина атаковала беспилотниками инфраструктурные объекты в трех районах Курской области — Суджанском, Кореневском и Глушковском, без света остались 67 населенных пунктов. Затем город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадала женщина.