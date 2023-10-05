Росссийский регион обстреляли со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Помимо Брянской области, утром в четверг, 5 октября, под удар ВСУ попал еще один приграничный регион. Так, сначала Украина атаковала беспилотниками инфраструктурные объекты в трех районах Курской области — Суджанском, Кореневском и Глушковском. В результате без света остались 67 населенных пунктов.

Затем город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадала женщина. В результате в Курской области оказались повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. В Рыльске также нашли неразорвавшиеся боеприпасы.