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07:24, 5 октября 2023Россия

При обстреле российского региона кассетными боперипасами пострадала женщина

При обстреле Рыльска Курской области кассетными боеприпасами пострадал человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами города Рыльск в Курской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, женщина при обстреле получила осколочные ранения, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Пострадавшую доставили в Рыльскую центральную клиническую больницу, где медики оказывают ей помощь.

«Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы», — сообщил глава области.

После обстрела в городе продолжается подомовой обход, жителям, чье имущество получило повреждения, помогут в его ремонте.

Помимо Курской области, ВСУ уже обстреливали из кассетных боеприпасов Брянскую и Белгородскую области. Брянскую область обстреляли кассетными боеприпасами 3 октября, повреждения получили более 50 домов

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    Анастасия Шейкина
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