Раскрыты последствия обстрела Брянской области кассетными боеприпасами

Из-за обстрела Климово кассетными боеприпасами повреждено полсотни домов

В Климово в результате обстрела населенного пункта кассетными боеприпасами повреждения получили более 50 домов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Специальная комиссия по оценке ущерба произвела осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов. В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Населенный пункт полностью разминировали — там ликвидировали боеприпасы и их части.

Брянскую область обстреляли кассетными боеприпасами во вторник, 3 октября. Тогда Богомаз сообщил, что повреждения есть в нескольких домах и хозпостройках. На следующий день, 4 октября, регион также попал под удар. Тогда ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области. Обстрелу подверглись Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы, никто не пострадал.