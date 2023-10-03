Российский регион обстреляли кассетными боеприпасами

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области с помощью кассетных боеприпасов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек» , — написал губернатор.

По его словам, в области на месте обстрела пока продолжается обследование территорий, там работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В августе ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадали четыре человека— трое мужчин и одна женщина, все получили осколочные ранения.Боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию магазина.