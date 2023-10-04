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07:10, 4 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО четыре района российского региона

Брянский глава Богомаз: ВСУ обстреляли из РСЗО 4 района кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, обстрелу подверглись Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области. Богомаз добавил, что при атаке кассетными боеприпасами никто не пострадал, однако были повреждены жилые и хозяйственные постройки.

«Районные комиссии ведут  осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются», — сообщил глава региона.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал главный удар.

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    Марк Леонов
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