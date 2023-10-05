Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

МО РФ сообщило, что системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Около 11:00 по московскому времени 5 октября пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

БПЛА был сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.